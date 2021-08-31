Любченко обговорив у США посилення економічних і торговельних відносин між країнами
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Торгова представниця США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали посилення економічних і торговельних відносин між країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці України.
"Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду і створять середовище, яке дозволить торгівлі процвітати", - заявила Тай під час зустрічі.
Серед інших питань сторони обговорили:
- перспективу збільшення інвестицій між країнами,
- регуляторні питання,
- цифрову торгівлю,
- проблеми інтелектуальної власності.
Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.