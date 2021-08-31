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"Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда

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"Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда
В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю Парламент.UA розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.

За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як зміниться клімат України через 50 років.

Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме дедалі більш сухим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Что бы победить коммуналку нужно просто перестать платить "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 8067
    "Не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - Кульбида - Цензор.НЕТ 2389
  • Иван Петрович Сидоров
    через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет.-Понятно, что не обошлось без Порошенко. Правда, доказать это затруднительно.
  • Рома Маестро
    Слава Богу!!! Не прйдется зимнюю на резину переобуваться!!!!
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