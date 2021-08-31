"Можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - Кульбіда

В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю Парламент.UA розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - розказав фахіваць.

За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то можна припустити, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде",- резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як зміниться клімат України через 50 років.

Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме дедалі більш сухим.

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За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.