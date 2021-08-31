Нову мутацію штаму коронавірусу "Дельта" виявлено в Японії
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Група під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини і стоматології Такеуті Хіроакі повідомила, що вперше в Японії виявлено нову мутацію штаму коронавірусу "Дельта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.
Згідно з повідомленням групи, мутація була виявлена в зараженого штамом Delta пацієнта, який побував у цьому закладі в середині серпня.
За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S.
Група зазначила, що за межами Японії є лише вісім повідомлень про цю мутацію.
Мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанта Alpha, вперше виявленого у Великій Британії. За словами групи, поки неясно, чи здійснює ця мутація який-небуть вплив на передання вірусу.
Група висловила намір продовжити дослідження.