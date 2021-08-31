Наєв обговорив плани щодо спільних навчань з командувачем Оперативного командування ЗС Польщі Піотровські: "Співпраця поглиблюється"

Наєв запросив свого польського колегу відвідати багатонаціональну фазу стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2021".

Про це повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що співпраця з Польщею на оперативному рівні поглиблюється.

"Плідне та ефективне співробітництво наших Командувань позитивно впливає на нарощування оперативних спроможностей та бойового потенціалу і, в кінцевому результаті, на зміцнення обороноздатності наших дружніх держав", - наголосив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час телефонної розмови з командувачем Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Разом із тим генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що одним із важливих елементів нарощування оперативних спроможностей Командування є участь офіцерського складу у спільних з державами-членами НАТО заходах оперативної підготовки, а також залучення міжнародних військових радників та представників тренувальних місій країн-членів НАТО до цієї підготовки.

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"Першим кроком на цьому шляху у 2022 році мав би стати обмін робочими групами з вивчення досвіду оперативного планування та управління операціями, - підкреслив генерал-лейтенант Томаш Піотровські. - Дуже корисним для офіцерів була б безпосередня участь у заходах оперативної підготовки. А, саме, штабних тренуваннях і командно-штабних навчаннях у якості офіцерів відповідних штабів".

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, у Збройних Силах України наразі розпочато процес планування заходів міжнародного співробітництва на 2022 рік. Тому, є можливість опрацювати ці питання та забезпечити включення у плани співробітництва на 2022 рік відповідні заходи.

Користуючись нагодою, генерал-лейтенант Сергій Наєв запросив свого польського колегу відвідати багатонаціональну фазу стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля - 2021", яка буде проходити 28-30 вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині.



