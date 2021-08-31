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Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек

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Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек
Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек, троє постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі ГУ МНС Північної Осетії.

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДСНС попередили про значну загрозу сходження лавин 10-11 травня в Карпатах

Топ коментарі

  • мойша одесский
    Ну мне просто интересно, почему евреи никогда не гибнут в горах, может потому что не лезут туда?
  • vismavista
    Нет проблем, кто то пенис в розетку сует с целью "проверить электричество",кто то под лавину лезет. Мы токо приветствуем естественную убыль олигофренов, но, условие-не жаловацца, достойно переносить всеояготы и не отвлекать людей по пустякам.
  • Александр Александр 66da010f
    Особенно бесплатно эти шизоидные суицидные развлечения обходятся налогоплательщикам - недешёвые спасательные бригады, кинологи, вертолёты, сотни добровольцев с фонариками.....
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