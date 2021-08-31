Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек
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Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек, троє постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі ГУ МНС Північної Осетії.
"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.