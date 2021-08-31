Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на горі Казбек

Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек, троє постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі ГУ МНС Північної Осетії.

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДСНС попередили про значну загрозу сходження лавин 10-11 травня в Карпатах