Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, дозволити афганцям безперешкодно залишати країну.

Відповідну резолюцію РБ ООН прийняла у понеділок, 30 серпня. За неї проголосували 13 членів Радбезу, Росія і Китай утрималися, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У тексті резолюції РБ ООН вказує на обіцянки Талібану, які рух дав у кінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно в будь-який час покинути країну всіма можливими способами. Рада Безпеки "очікує, що "Талібан дотримуватиметься цього і всіх інших зобов'язань", йдеться в тексті резолюції.

У резолюції, яка була внесена Великою Британією і Францією разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, щоб Афганістан не перетворився на притулок для терористів. У документі вказується і на необхідності безперешкодного гуманітарного доступу і дотримання прав людини, особливо "прав жінок, дітей і меншин".

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За словами дипломатів західних держав, Росія і Китай, що володіють правом вето в Радбезі ООН, під час переговорів в останні дні висловили готовність до компромісу, що стало певним проривом. В останні роки постійні члени РБ ООН, перш за все Росія, Китай і США, блокували спільні рішення, спрямовані на вирішення великих глобальних криз.