Начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону спіймали на отриманні 100 тис. грн хабаря, - ДБР

Співробітники теруправління ДБР Краматорська у взаємодії з УВВБ Держприкордонслужби затримали начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону під час отримання хабаря від підприємця, який постачав запчастини до військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, старший лейтенант вимагав від підприємця 100 тис. гривень за безперешкодне підписання накладних на поставку запчастин до військової техніки.

Військовослужбовець обіцяв, що в разі отримання "винагороди" він буде продовжувати сприяти подальшому співробітництву підприємця з прикордонним загоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних. ФОТОрепортаж

30 серпня 2021 р. військовослужбовця затримали безпосередньо після отримання грошей в офісі підприємця в Сєвєродонецьку.

Зараз проводиться обшук за місцем його служби.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якої була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері, оперативний супровід - Нацполіція і ДБР.