Наслідки негоди: з 11:00 до 15:00 в тунелі на вул. Теліги в Києві частково обмежать рух для очищення зливостоків. КАРТА
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31 серпня з 11:00 до 15:00 в тунелі на вул. Олени Теліги частково обмежать рух для очищення зливостоків і дощоприймальних систем.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".
"Роботи триватимуть на вул. О. Теліги (на перетині з вул. Ю. Іллєнка та Щусєва). Дорожники обстежуватимуть насосну станцію, очищатимуть стоки і дощеприймальні системи", - сказано в повідомленні.
У комунальній корпорації зазначають, що завдяки таким роботам і перенастроюванню системи насосів значно покращилася робота мережі водовідведення.