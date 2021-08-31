За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 204 нові випадки, - Кличко.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"204 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 224 224", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 114 жінок віком від 18 до 89 років, 75 чоловіків віком від 18 до 83 років. А також 6 дівчаток від 3 до 13 років та 9 хлопчиків від 1 місяцю до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 60 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 150 людей. Загалом коронавірус подолали 216 012 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 47, у Подільському – 38, та в Шевченківському районі – 28 випадків", – зазначив Кличко.