Українським військовим дозволено відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли, але про це потрібно доповідати в штаб, - Наєв. ВIДЕО

Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Я спілкувався з командувачем операцією Об'єднаних сил генералом [Олександром] Павлюком, з командиром оперативно-тактичного угруповання, безпосередньо з командиром бригади. Заборони про те, щоб відкривати вогонь у відповідь, - немає. Командирам оперативно-тактичного угруповання і командувачам операції дозволено за рішенням командирів бригад відкривати вогонь, але доповідати в штаб", - заявив Наєв.

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Він уточнив, що рішення про відкриття вогню у відповідь на обстріли НЗФ приймає командир бригади.

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