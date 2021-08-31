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Українським військовим дозволено відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли, але про це потрібно доповідати в штаб, - Наєв. ВIДЕО

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Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли.

 Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Я спілкувався з командувачем операцією Об'єднаних сил генералом [Олександром] Павлюком, з командиром оперативно-тактичного угруповання, безпосередньо з командиром бригади. Заборони про те, щоб відкривати вогонь у відповідь, - немає. Командирам оперативно-тактичного угруповання і командувачам операції дозволено за рішенням командирів бригад відкривати вогонь, але доповідати в штаб", - заявив Наєв.

Він уточнив, що рішення про відкриття вогню у відповідь на обстріли НЗФ приймає командир бригади.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    До обстрела докладывать или после?
  • 5 копійок
    Відповідати потрібно моментально, а не чекати поки в штабі поп"ють кохвею.
  • Андерсен a4cbf7de
    Ответный огонь имеет смысл, если он идет сразу же за обстрелом противника. Моментально. А уж потом об этом нужно сообщить в штаб. если же сначала нужно сообщить... " согласовать".. "утвердить".. Сообщить ОБСЕ и т.д. То тогда это не ответка а только имитация, для поддержания рейтинга власти..
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