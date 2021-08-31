Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту

В Україні все частіше на коронавірус хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.

Про це в коментарі "ТСН" заявив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів нюху і смаку.

"У той же час збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто під час минулої хвилі. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав він.

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