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Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту

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Перші симптоми коронавірусу змінилися: Почастішали випадки розладу шлунково-кишкового тракту
В Україні все частіше на коронавірус хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.

Про це в коментарі "ТСН" заявив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів нюху і смаку.

"У той же час збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто під час минулої хвилі. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав він.

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Топ коментарі

  • Beloded Viktor
    Короче говоря, протокола до сих нет
    Пиши что хочешь, деньги пошли...
  • Паравоз
    Ребята, год назад я шутил!!
    Это была шутка:

    Осень 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.
  • IN UA 7395a7cc
    Поэтому маску теперь нужно носить не только на лице, но и на заднице.
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