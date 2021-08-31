Посольство США перенесено з Кабула у столицю Катару Доху, - Блінкен

Дипломатичне представництво США в Афганістані перенесено у столицю Катару - Доху.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми призупинили нашу дипломатичну присутність у Кабулі та перенесли свою діяльність у Доху, Катар, про що буде незабаром офіційно повідомлено Конгресу. Це було доцільно з огляду на непевність безпекової та політичної ситуації в Афганістані", - сказав Блінкен.

За його словами, США розпочинають новий етап взаємодії з Афганістаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

"Військові рейси завершено, наші війська вилетіли з Афганістану. Розпочався новий розділ у взаєминах Америки з Афганістаном, ми будемо керуватися дипломатичними засобами. Військова місія завершена. Розпочалася нова дипломатична місія", - заявив очільник Держдепартаменту.

Він повідомив, що за 18 днів США та союзники евакуювали з Афганістану понад 123 тисячі людей, включаючи близько 6 тисяч громадян США.

"Ми продовжимо наші зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам та афганцям залишити Афганістан, якщо вони цього захочуть", - наголосив держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі

За його словами, в Афганістані лишається близько 200 американців, які хочуть виїхати з країни. Допомогу отримають і ті, хто захоче виїхати пізніше. Також триватиме міжнародна координація зусиль щодо евакуації іноземних громадян та афганців.