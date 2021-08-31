Разумков про п'яну ДТП за участю Трухіна: Розслідування має бути абсолютно неупередженим

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на неупередженість у розслідуванні справи про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") і на максимально жорстку реакцію з боку правоохоронних органів у разі підтвердження фактів, що супроводжують цю подію.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що засоби масової інформації мали б навіть сказати, хто пропонував (гроші за видалення публікацій про цю ДТП. - Ред.), або надати інформацію правоохоронцям, тому що це дуже цікаво. Справа навіть не в ДТП, бо всі ми - люди, і всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо підтверджуватимуться всі інші факти, пов'язані з цією подією, то реакція має бути жорсткою", - сказав Разумков.

Водночас він наголосив, що особисто докладатиме всіх зусиль для того, щоб на правоохоронців не було жодного тиску у зв'язку з розслідуванням цієї справи.

"Наскільки я розумію, зараз цю справу повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим", - уточнив спікер.

Крім того, він вважає, що нардеп Трухін має сам прокоментувати ситуацію, пояснивши, "що насправді сталося для того, щоб ми зараз не займалися домислами".

"Це правильно і чесно. Я думаю, що так і треба робити. Сподіваюся, що колега на це піде", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з Трухіним: поліція записала, що за кермом був не він, - ЗМІ

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.