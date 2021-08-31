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У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов

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У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов
Предметом розмови президента Зеленського з американським колегою Джо Байденом буде "Північний потік - 2".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Денис Маслов.

"Проєкт "Північний потік-2" – це не тільки загроза Україні, а і єдності Європи. На мою думку, в новітній історії вона стикнулася із трьома серйозними ударами по її цілісності. Перший – це Brexit. Другий – ситуація із пандемією та вакцинацією, коли багатші країни або ті, які мали більший доступ до вакцин, забороняли експорт до інших. Третій - "Північний потік-2"", - розповів парламентарій.

За його словами, це політичний проєкт, який спрямований на роз'єднання Європи.

"Я читав декларацію по результатах зустрічі Байдена і Меркель, про яку ви згадали. Як юрист, не бачу там чітких гарантій безпеки. Тому ми маємо й надалі послідовно доводити свою позицію і на зустрічі із президентом Америки, і в дипломатичній та юридичній площині. Вітренко заявив, що вони продовжують працювати над судовими механізмами протидії "Північному потоку-2". А я нагадаю, що у його команди є успіх у судах із "Газпромом"", - додав Маслов.

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Нардеп підкреслив, що комплекс юридичних дій не тільки України, а й інших європейських країн, які так само втрачають від "Північного потоку-2", особиста зустріч президентів України та США та інша дипломатична площина, зрештою, дадуть той необхідний результат для забезпечення безпеки та збереження зисків із транспортування газу до Європи.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим читайте тут.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Какие там ещё гарантии? Ещё Будапештский меморандум вспомните. Чёс языком ни о чём-вот единственная гарантия от Запада.
  • Злий Укр
    Тому що, нарколига усе просрав. Воно всі сили поклало на боротьбу с Порохом, добровольцями, патріотами, волонтерами, а газові діла йому побоку, ними у нього займається беня. Це недолуге сидить і думає, що політикою нехай займаються політики, газом газовики, спортом спортсмени, а воно найвеличніший напойліон відосіки пилять і на параді скупі сльози пускати. І тому Меркель з Байденом порішали всі діла так як їм потрібно, а тупе інфальтивне уйоПіще буде нити чому ми не в НАТО і Євросоюзі
  • Ярослав Волохов
    Декларации, меморандумы, заверения - это все фуфло. Запад будет защищать Украину только если сюда будут вложены большие деньги западных корпораций. Сотни миллиардов долларов. Вот тогда они будут защищать свои заводы, земли, налаженные цепочки бизнес-процессов, квалифицированный персонал.
    Сейчас обьем западных инвестиций в Украину мизерный. Заробитчане присылают ежегодно 10-12 миллиардов, а инвесторы вкладывают только 1-1.5 миллиарда. Почему? Все банально просто. Их здесь кидали при всех властях и всех режимах. Грабили как отдельные ушлые судьи, чинуши и силовики, так и государство в целом. Сейчас Украина для западного инвестора это государство-мафия куда нельзя вкладывать деньги. А раз так, то что им здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
    Украина принадлежит украинцам (правда не всем а лишь богатым и облеченным властью). Вот украинцы ее пусть и защищают. А Запад в сторонке постоит. Может бросит пару копеек, чтоб подольше продержались, побольше Рашке проблем насоздавали.
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