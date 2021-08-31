"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій

Нардеп "Слуги народу" Денис Маслов очікує нового рівня співпраці і чітких гарантій безпеки після візиту президента Зеленського до США.

Про це парламентар заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це надання Україні додаткової зброї, яка може знадобитися для нашого захисту, чіткий пакет санкцій під умовою ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі відключення від SWIFT. Так, це радикально. Але я, як і будь-який громадянин України, насамперед, турбуюся про нашу безпеку. Тому потрібен чіткий пакет санкцій, щоб усі учасники розуміли, якими можуть бути наслідки агресивних дій РФ щодо України", - наголосив нардеп.

Крім того, за словами Маслова, важливою є фінансова допомога.

"Тут можуть бути задіяні різні механізми. Пам’ятаєте, після Революції Гідності в Європі просувалася ідея так званого плану Маршалла? Тобто суттєва фінансова підтримка. Найбільших проблем країні-агресору може завдати благополучна Україна. Максимально, що ми можемо зробити для того, щоб виграти війну, стати максимально успішними. Було б розумно з боку західних країн, які розділяють наші цінності, допомогти нам в цьому", - додав парламентар.

Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Масловим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У декларації Меркель-Байдена щодо "Північного потоку - 2" немає чітких гарантій безпеки для України, - "слуга народу" Маслов