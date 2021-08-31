Дрібні конфлікти завжди існуватимуть, але світова війна неприйнятна, - Лавров
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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив можливість початку нової світової війни. У РФ це вважають неприйнятним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Він заявив, що не вірить, що "хтось хоче війни на цій планеті".
"Я не вірю в те, що хтось хоче війни на цій планеті. Дрібні конфлікти - так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа... Але світова війна неприйнятна. Це будь-який розсудливий політик, звичайно ж, розуміє", - заявив Лавров.
Водночас він жодного слова не сказав про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі.