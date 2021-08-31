Новини • Агресія Росії проти України

Дрібні конфлікти завжди існуватимуть, але світова війна неприйнятна, - Лавров

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Дрібні конфлікти завжди існуватимуть, але світова війна неприйнятна, - Лавров
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив можливість початку нової світової війни. У РФ це вважають неприйнятним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Він заявив, що не вірить, що "хтось хоче війни на цій планеті".

"Я не вірю в те, що хтось хоче війни на цій планеті. Дрібні конфлікти - так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа... Але світова війна неприйнятна. Це будь-який розсудливий політик, звичайно ж, розуміє", - заявив Лавров.

Водночас він жодного слова не сказав про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 2467
  • Valery Greff
    Другими словами, унылый мерин сейчас заявил, что мировой войны они подсцыкают, но по-мелкому будут продолжать гадить Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 1494
  • Valery Greff
    Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров - Цензор.НЕТ 8250
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