Грузія запроваджує нові обмеження через COVID-19: початок навчального року відбудеться дистанційно

Координаційна рада з боротьби з коронавірусною інфекцією при уряді Грузії у вівторок ухвалила рішення про продовження заборони на роботу муніципального міського транспорту, крім того, початок навчального року пройде дистанційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, заборона на роботу громадського транспорту продовжено до 13 вересня. Раніше міський транспорт був зупинений 14 серпня терміном до 4 вересня.

У повідомленні Ради також говориться, що навчальний процес у школах і вишах почнеться не 15 вересня, а 4 жовтня. Навчання до 4 жовтня проходитиме дистанційно.

Дитячі садки також почнуть функціонувати з 4 жовтня.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, за минулу добу в країні були виявлені 4 тис. 778 випадків зараження COVID-19, в останні 24 години померли 79 осіб. Всього з початку пандемії в Грузії заразилися коронавірусною інфекцією 549 тис. 811 осіб, померли 7 тис. 408 хворих на COVID-19.