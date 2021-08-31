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Кремль пильно відстежує результати візиту Зеленського в США. Вашингтон може використовувати свій вплив на нього, - Пєсков

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Кремль пильно відстежує результати візиту Зеленського в США. Вашингтон може використовувати свій вплив на нього, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів про очікування Кремля від зустрічі глави України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена.

"Ми не вважаємо за можливе втручатися у відносини США і України, однак дуже уважно, звичайно, відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США дійсно можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського", - сказав Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газуту.ру".

Він висловив думку, що Вашингтон, можливо, зможе спонукати Київ піти шляхом реалізації Мінських домовленостей і домовленостей, пізніше досягнутих у Парижі.

У той же час він ні слова не сказав про систематичне порушення цих домовленостей з боку РФ.

Пєсков також зазначив, що в Кремлі не вважають, що поїздка Зеленського в США несе ризики для відносин Москви і Вашингтона.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    та не ссыте... вам дерьмак первым доложит шо и как...
  • Valery Greff
    Та може уже и доложил, вот и паникуют...
  • Valery Greff
    Хе-хе. Сц@т, когда страшно Кремль пристально отслеживает результаты визита Зеленского в США. Вашингтон может использовать свое влияние на него, - Песков - Цензор.НЕТ 8562
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