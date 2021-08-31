Лавров поскаржився, що російська мова вимирає на пострадянському просторі

Позиції російської мови останні 30 років слабшають у країнах пострадянського простору, зокрема в Центрально-Азіатському регіоні, звідки в Росію прибуває "основна кількість трудових мігрантів".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з представниками національно-культурних об'єднань.

"За останні 30 років, на жаль, російська мова стала дуже швидко втрачати свої позиції. У багатьох державах був зроблений натиск на просування національного мови, що абсолютно природно для країн, які здобули суверенітет недавно і хочуть зберегти свою культуру, - сказав він. - Але одночасно в цілому ряді випадків російська мова різко втрачає свої позиції. І це зараз розуміють наші сусіди, в тому числі і країни Центральної Азії, які і постачають основну кількість трудових мігрантів".

За словами міністра, зараз з Таджикистаном і Узбекистаном, а також з Киргизстаном, де "[російська] мова є офіційною і досить добре захищеною", хоча і погіршується "якість знання цієї мови", російська сторона розробляє цілу програму "з питань створення університетів і шкіл".

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"Це одна з ініціатив, яку активно підтримала Рада Федерації, - продовжив Лавров. - Особисто [голова верхньої палати російського парламенту] Валентина Матвієнко в Таджикистані в один з візитів таку ініціативу проявила разом з президентом [Таджикистану Емомалі] Рахмоном. Вона зараз вже реалізується, і до неї проявляють інтерес інші держави. І ми будемо це активно поширювати".

Як зазначив глава російського дипвідомства, Москва розраховує, що сусіди прийдуть до "розуміння необхідності зберігати російську мову не тому, що Росія цього хоче, а тому, що це істотно розширює можливості кар'єри та працевлаштування".

"Ми будемо таку лінію проводити", - резюмував він.