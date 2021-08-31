70% дорослих повністю вакцинували від COVID-19 у Євросоюзі. Ми повинні йти далі, - фон дер Ляєн

Курс вакцинації від COVID-19 завершили 70% дорослого населення в ЄС, проте щеплювальну кампанію необхідно продовжувати.

Про це заявила у вівторок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"70% дорослих у ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, хто зробив це велике досягнення можливим", - написала вона у Twitter.

"Але ми маємо йти далі! Нам потрібно, щоб вакцинувалось більше європейців. І нам потрібно також вакцинувати решту світу", - додала вона.

На початку серпня фон дер Ляєн повідомляла, що в Євросоюзі 60% всього дорослого населення вже повністю вакциновані від COVID-19.

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Тим часом напередодні у понеділок регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань Європи Ганс Клюге зазначав, що у ВООЗ серйозно стурбовані сповільненням у Європі темпів вакцинації від COVID-19 і побоюються суттєвого збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих.

"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні - відповідно до надійних прогнозів, очікується, що в Європі на 1 грудня буде ще 236 тис. смертей", - сказав тоді Клюге.