Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник використовував міномети 120-мм калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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"На ворожі обстріли наші захисники дали адекватну відповідь.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони.