Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони
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Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник використовував міномети 120-мм калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"На ворожі обстріли наші захисники дали адекватну відповідь.
Про всі факти порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в Міноборони.