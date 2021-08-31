ВР не направляла жодного нардепа до складу делегації, яка відправилася з президентом в США, - Разумков

Верховна Рада не направляла жодного народного депутата до складу офіційної делегації, котра 30 серпня вирушила з президентом Володимиром Зеленським у США.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля будівлі парламенту у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від Верховної Ради не поїхало жодного депутата. Ми нікого не направляли у відрядження в Сполучені Штати Америки в рамках візиту президента", - зазначив Разумков.

У той же час спікер підкреслив, що в разі необхідності направлення парламентської делегації в США, це обов'язково буде зроблено.

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