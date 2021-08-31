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ВР не направляла жодного нардепа до складу делегації, яка відправилася з президентом в США, - Разумков

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ВР не направляла жодного нардепа до складу делегації, яка відправилася з президентом в США, - Разумков
Верховна Рада не направляла жодного народного депутата до складу офіційної делегації, котра 30 серпня вирушила з президентом Володимиром Зеленським у США.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля будівлі парламенту у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від Верховної Ради не поїхало жодного депутата. Ми нікого не направляли у відрядження в Сполучені Штати Америки в рамках візиту президента", - зазначив Разумков.

У той же час спікер підкреслив, що в разі необхідності направлення парламентської делегації в США, це обов'язково буде зроблено.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 1434
  • Oljik
    Українці не втратили ні єдиного шансу просрати будь-який шанс.
  • Підлога Маккартні
    Боже, какие отвратительные и гнусавые рожи..., особенно у зелупы
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