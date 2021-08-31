У гуртожитках університету Франка у Львові почнуть роботу мобільні пункти вакцинації проти COVID-19, - заступник мера Москаленко

У головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка, а також у гуртожитках вишу почнуть роботу мобільні пункти вакцинації.

Про це у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже від п’ятниці, 3 вересня мобільні пункти вакцинації з’являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі", - йдеться в повідомленні.

Москаленко нагадав, що вакцинуватися також можна в Центрах масової вакцинації.

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