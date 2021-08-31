Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов

30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення про запровадження персональних санкцій проти контрабандистів, зокрема і проти Олександра Акста. Однак текст указу про введення цього рішення в дію досі не оприлюднено.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні рівно місяць як президент Зеленський забув підписати указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста. Що ж принесли Зеленському, якщо він відмовився підписати власний указ?" - цікавиться журналіст.

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Він нагадав, що 30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення: "Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки були доповнені. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським... До списку увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Олександр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, також увійшли до цього списку".

"І от вражаюча річ - минуло вже 30 серпня, цілий місяць, але текст указу, санкції проти Акста, а також пов'язаних з ним структур компанії "Преміум-пакет", досі не опубліковано на сайті президента України. А це означає - санкції не набули чинності. Це безпрецедентний випадок, коли запровадження персональних санкцій президент Зеленський раптом не підписує, попри публічне оголошення", - зазначає Бутусов.

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"Тобто ухвалили гучне рішення, а потім хтось зайшов до Зеленського, пред'явив щось, приніс щось, і сам президент України вже боїться зачепити контрабандиста! Це ж які треба аргументи навести чи принести!" - додав він.

"А тепер розповім неофіційну інформацію, за даними джерел. Як не раз писали, Олександр Акст і "Преміум-пакет" - це основна контрабандна схема, яка "кришується" Службою безпеки. Особистий контроль за контрабандою глава СБУ Іван Баканов передав своїй правій (яка бере) руці Андрію Наумову. Андрій Наумов до 23 липня був другою за значенням людиною в СБУ - начальником Головного управління внутрішньої безпеки, тіньовим куратором всіх корупційних тем, які "доїть" СБУ. Але 23 липня Наумова зняли з посади і звільнили, хоча особисто Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала", - розповів Бутусов.

"Причину звільнення не оголошено офіційно, але за чутками - Зеленському принесли численний компромат на Наумова, приніс президентський фаворит - підозрюваний у корупції заступник голови ОП Олег Татаров, який вирішив відбити у Наумова контроль за контрабандними потоками. І головний компромат - це причетність до схем, пов'язаних з "Преміум-пакетом", - уточнює Бутусов.

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"І зверніть увагу - через тиждень після звільнення Наумова міністр Монастирський від МВС включає Акста до списку санкцій. Хоча боротьбою з контрабандою займається не МВС, а саме СБУ. Володимире Олександровичу, ну це вже просто дрібно. Не можна так "палитися", негайно підписуйте указ, інакше вам про це нагадуватимуть усі ЗМІ, і не відмиєтеся. Ну або оголосіть, чого коштує відмова підписати указ щодо контрабандистів", - резюмував журналіст.