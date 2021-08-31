Італія змінила правила в'їзду для громадян України

Італія змінила правила перетину кордону для українців. Тепер для відвідування країни громадянам України необхідно мати вакцинацію від коронавірусу і документ, що підтверджує це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Факти.ICTV".

Щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнав регулятор ЄС.

Так, дозволені такі препарати:

Comirnaty від Pfizer та BioNTech;

Spikevax від Moderna;

Vaxzevria від AstraZeneca;

Janssen від Johnson&Johnson.

Водночас у цьому списку немає CoronaVac від Sinovac та CoviShield от AstraZeneca.

Перед поїздкою треба буде заповнити італійську онлайн-форму Passenger Locator Form у цифровому або друкованому вигляді, у неї необхідно внести дані про вакцинацію.

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Без вакцинації громадянин України змушений буде п’ять днів перебувати на самоізоляції. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений щонайменше за 72 години до приїзду.

З 31 липня 2021 року Італія змінила правила перетину кордону та відновила безвізовий режим з Україною. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Однак ці заходи були чинними лише місяць – до 30 серпня.