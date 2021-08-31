Італія змінила правила в'їзду для громадян України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Факти.ICTV".
Щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнав регулятор ЄС.
Так, дозволені такі препарати:
- Comirnaty від Pfizer та BioNTech;
- Spikevax від Moderna;
- Vaxzevria від AstraZeneca;
- Janssen від Johnson&Johnson.
Водночас у цьому списку немає CoronaVac від Sinovac та CoviShield от AstraZeneca.
Перед поїздкою треба буде заповнити італійську онлайн-форму Passenger Locator Form у цифровому або друкованому вигляді, у неї необхідно внести дані про вакцинацію.
Без вакцинації громадянин України змушений буде п’ять днів перебувати на самоізоляції. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений щонайменше за 72 години до приїзду.
З 31 липня 2021 року Італія змінила правила перетину кордону та відновила безвізовий режим з Україною. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Однак ці заходи були чинними лише місяць – до 30 серпня.