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Італія змінила правила в'їзду для громадян України

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Італія змінила правила в'їзду для громадян України
Італія змінила правила перетину кордону для українців. Тепер для відвідування країни громадянам України необхідно мати вакцинацію від коронавірусу і документ, що підтверджує це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Факти.ICTV".

Щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнав регулятор ЄС.

Так, дозволені такі препарати:

  • Comirnaty від Pfizer та BioNTech;
  • Spikevax від Moderna;
  • Vaxzevria від AstraZeneca;
  • Janssen від Johnson&Johnson.

Водночас у цьому списку немає CoronaVac від Sinovac та CoviShield от AstraZeneca.

Перед поїздкою треба буде заповнити італійську онлайн-форму Passenger Locator Form у цифровому або друкованому вигляді, у неї необхідно внести дані про вакцинацію.

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Без вакцинації громадянин України змушений буде п’ять днів перебувати на самоізоляції. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений щонайменше за 72 години до приїзду.

З 31 липня 2021 року Італія змінила правила перетину кордону та відновила безвізовий режим з Україною. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Однак ці заходи були чинними лише місяць – до 30 серпня.

Топ коментарі

  • Alex Walewski 08494ca1
    ну и жрите свои спагети сами.....
  • Senator S 01a656ec
    Как говорит блогер из США Юрий Швец,уважающий себя мужик никогда не вакцинируется каким дерьмом...неизвестного происхождения...
  • Diogen Gdl
    А если транзит - пересадка в аэропорту?
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