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Головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу в легенях, - американські вчені

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Головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу в легенях, - американські вчені
Американські вчені дійшли висновку, що головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу SARS-CoV-2 у легенях. Імунітет просто не справляється з ними.

Деталі дослідження опубліковано в журналі Nature Microbiology, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами професора Університету Нью-Йорка Імрана Сулаймана, вчені провели детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами СOVID-19.

"Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок у легенях", - зазначив він.

Зокрема, було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій у легенях у 580 пацієнтів, яких госпіталізували в критичному стані. З'ясувалося, що у померлих концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах була вдесятеро більшою, ніж у тих, хто вижив.

Також у дослідженні говориться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти COVID-19.

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Топ коментарі

  • мойша одесский
    Та там ума чуть меньше, чем у самого вируса. Какую расшифровку с него требуете?
  • Pacersoft Assa
    Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен.... и.т.д.



    Тотальный бред. Прививка - не лекарство, прививка - тренировка иммунитета для того, чтобы повысить его шансы спасти дурную башку своего хозяина, когда она наглотается вирусов.
    Вакцинация - это как учения перед настоящим боем, ставка в котором - жизнь. Безусловно, вакцины тренируют и сами вирусы, но с таким же успехом их тренирует иммунитет выживших. Разница между вакцинированием и его отсутствием - в нескольких сотнях миллионов выживших людей. Но я за то, чтобы антивакцинаторы естественным путем убывали, поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной.
  • Valery Greff
    "прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен" Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 5417
    Просто расшифруй эту фразу Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2164

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