"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив співробітникам міськради ультиматум: або вакцинація, або звільнення.
Про це Марцінків повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Пора Колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.
Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.
Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані.
Даю два тижні", - йдеться в повідомленні.