Новини • Боротьба з коронавірусом

"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради

6 549185
"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив співробітникам міськради ультиматум: або вакцинація, або звільнення.

Про це Марцінків повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пора Колотись. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані.

Даю два тижні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 1919
  • Підлога Маккартні
    "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 5279
  • Frol Fedoroff
    интересно, а как это (принудительная вакцинация) согласуется с законодательством Украины. По крайней мере должно быть постановление Кабинета Министров, приказы МВД и МОЗ. Ну или хотя бы решение СНБО.
    Похоже мэр просто потерял берега
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини