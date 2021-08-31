Держприкордонслужба почала застосовувати електронну перевірку COVID-сертифікатів

Новий цифровий фільтр підтверджує вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням "SafeBorder". Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки підроблених та недійсних сертифікатів та їх приналежності відповідній особі. Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що до мережі під’єднані майже 40 країн. На сьогодні прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну.