ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Дійсним складом Збройних сил сьогодні відпрацьовуються плани та завдання. Плюс, у нас є плани та програми, які дозволяють у найкоротший термін наростити боєздатність армії, я маю на увазі й у чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", — наголосив Залужний.
При цьому він зауважив, що широкомасштабна агресія — це не тільки завдання армії, а всієї країни. Зокрема, економіки, суспільства тощо.
"Збройні сили будуть готові. Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність — підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", — зазначив головнокомандувач.
Він також нагадав, що Росія не зупиняє проведення інформаційно-психологічної операції на території України.
"Збройні сили виконують свої завдання в умовах безперервної інформаційно-психологічної операції, мета якої — розвалити їх зсередини", — наголосив Залужний.
На його думку, суспільство має також протистояти пропаганді РФ, відрізняти фейки від правди й передовсім вірити своїй армії.