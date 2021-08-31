Латвія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - посольство

Українські цифрові сертифікати про вакцинацію з 31 серпня сумісні з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в Латвійській Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Латвійській Республіці.

"З 31 серпня 2021 року, відповідно до Рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 р., COVID-сертифікати, які отримали громадяни України в мобільному застосунку "Дія" та QR-код для їх перевірки сумісні з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в Латвійській Республіці", - йдеться в повідомленні.

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