Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація

Виробники електроенергії закликають НКРЕКП утриматися від скасування нижнього прайскепа, стримуючого маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

Про це йдеться в листі Першої енергетичної асоціації України до глави НКРЕКП Валерію Тарасюку. "В умовах катастрофічного падіння цін реалізації вироблюваної ТЕС електроенергії таке рішення є алогічним, і інших наслідків, крім шкоди для учасників ринку, не буде. Перша енергетична асоціація звертається до НКРЕКП з проханням утриматися від прийняття зазначеного рішення до закінчення осінньо-зимового періоду 2021/2022", - йдеться в листі асоціації.

У ПЕАУ зазначили, що передчасне рішення скасувати нижній прайс-кем НКРЕКП може прийняти вже 1 вересня. В Асоціації підкреслили, що останній час НКРЕКП прийняло ряд важливих рішень, які поліпшили ціноутворення на ринку електроенергії, що дозволило генеруючим компаніям почати активно закуповувати паливо і проводити ремонти в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокованого недобросовісними трейдерами-спекулянтами, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася. Маніпуляції трейдерів були припинені і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.