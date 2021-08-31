Парад на День Незалежності України показав, що за чинної влади припинилася розробка нових видів озброєння і техніки, - Турчинов

Уся техніка, яка проїхала Хрещатиком 24 серпня, була розроблена і в більшості випадків, виготовлена до 2019 року.

Про це в статті "План Б" для Цензор.НЕТ пише Секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Більше того, бронемашини та тягачі з муляжами ракет є яскравим свідченням того, що багато перспективних проектів було злочинно заморожено. Про них згадали тільки щоб сформувати показушні ряди, а не для захисту країни. Взагалі, останні два роки фінансування державного оборонного замовлення свідчить про повну відсутність у військово-політичного керівництва країни стратегічного бачення та розуміння реальних загроз у випадку розв'язання Кремлем повномасштабного військового конфлікту", - зазначив політик.

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"В країні третій рік поспіль не лише зривається виконання державного оборонного замовлення, але і повністю деформується логіка його формування. Це - або закупівля морально застарілого озброєння виробництва радянських часів та старих неякісних боєприпасів за корупційними схемами, або фінансування показушних проєктів, які ніяк не можуть вплинути на зміцнення оборони (на кшталт замовлення одного танку "Оплот" для участі в параді), або вкладання коштів у непідйомні для оборонного бюджету проєкти ОіВТ іноземного виробництва, задовольняючи інтереси міжнародних партнерів, а не оборонні пріоритети власної країни", - підкреслив Турчинов.

"Продовження подібної вакханалії несе реальні загрози для національної безпеки України. Саме аналіз наступальних спроможностей російської армії для забезпечення найбільш ефективних заходів протидії повинен стати головним пріоритетом формування ДОЗ в умовах достатньо обмеженого оборонного бюджету", - резюмував політик.

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