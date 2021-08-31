В Ізраїлі зафіксовано рекорд заражень коронавірусом з початку пандемії

Ізраїльські медики зафіксували за добу майже 11 тисяч випадків заражень коронавірусом, що стало новим рекордом для цієї близькосхідної країни з дев'ятимільйонним населенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомило, у вівторок, 31 серпня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, протягом минулої доби було зареєстровано майже 11 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Досі найбільшу кількість випадків було зареєстровано в середині січня - близько 10,1 тисячі випадків. Однак тоді проводилося значно менше тестів на наявність коронавірусу. Всього з початку пандемії в цій близькосхідній країні з населенням понад 9 мільйонів осіб було зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом.

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Крім того, в понеділок загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей в Ізраїлі перевищила позначку в сім тисяч.

Тим часом експерти відзначають, що вакцина як і раніше є ефективним засобом для запобігання важким випадкам перебігу захворювання, а також смертей. В Ізраїлі для вакцинації застосовується в основному препарат компаній Pfizer / BioNTech.

Тепер всі ізраїльтяни з дванадцятирічного віку можуть пройти третю вакцинацію. Підставою для прийняття рішення про проведення третьої вакцинації послужили дані міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, згідно з якими ефективність вакцинації різко знизилася з початку червня. Крім того, в країні поширився дельта-варіант, який вважається особливо заразним. Експерти побоюються, що з початком занять в школі 1 вересня після літніх канікул може ще більше підвищитися рівень захворюваності.