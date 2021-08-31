Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров

31 серпня у Вашингтоні українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським проведе низку зустрічей у Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку і NASA.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вашингтоні ранок. Сьогодні у президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA. Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона", - зазначив він.

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