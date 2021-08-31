У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

У Києві встановлено низку заборон, які діятимуть в установах освіти й інклюзивного-ресурсних центрах з 1 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у разі встановлення "зеленого" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:

проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

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У разі встановлення "жовтого" і "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки забороняється:



відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу; проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення "червоного" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:

відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

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Крім того, в разі встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність закладу/перевищує нормативи, має бути організовано у "змішаному (комбінованому)" форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

Згідно з документом, також необхідно забезпечити організацію проведення батьківських консультацій / зборів в онлайн-режимі.