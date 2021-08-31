Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков

Особи, причетні до нападу на п’ятого Президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані.

Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Він наголосив – влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину.

"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс Генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", – говорить Новіков.

Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів з ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.

"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або будучи примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад – це вже не хуліганство. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з офісом Генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", – зазначає Ілля Новіков.

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Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним із свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.

"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це, і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", – переконаний Кононенко.

Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.

"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", – констатує Віктор Кононенко.

"Ми зараз вже знаємо точно, що це організована, скоординована група людей, які за нашою інформацією мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдарські захоплення в сфері сільського господарства. Тобто це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п’ятого Президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", – зазначає адвокат Ігор Головань.

"Безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений, прикритий представниками поліції. Потім, наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", – зауважує Головань.

"Навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося. Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", – резюмує Головань.