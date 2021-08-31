"Сподіваюся на продовження тісної співпраці", - Зеленський привітав Каріса з обранням президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський привітав Алара Каріса (Alar Karis) з обранням президентом Естонії, висловивши сподівання на продовження тісної співпраці між країнами.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів Рійгікогу. Сподіваюся на продовження тісної співпраці України та Естонії на благо наших народів", - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, сьогодні, 31 серпня, парламент Естонії на позачерговій сесії закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса.

За його кандидатуру проголосували 72 депутати зі 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Уперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі.

Каріса обрано в ході другого туру голосування.У ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менш як 68 голосів.