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Єнін призначений першим заступником глави МВС

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Єнін призначений першим заступником глави МВС
Євген Єнін, який обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України, призначений першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Про це свідчить опубліковане на сайті Кабміну розпорядження №1014-р від 30 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Єніна Євгена Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - сказано в документі.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив Єніна заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

Єнін із 2005 року по 2010 рік був секретарем посольства України в Молдові. Далі кілька років працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ. У 2012-2016 роках був радником посольства України в Італії.

У 2016 році був призначений на посаду заступника генпрокурора і звільнений за власним бажанням у квітні 2019 року.

Топ коментарі

  • Игорь Фаринок
    Ну совсем одно и то же - МИД и МВД. Специалист широкого профиля? Глядишь, а там и на сельское хозяйство перекинут...
  • Vladimir Soukhov
    Очень плавучее оно.
  • Наталья Наталья c7236cb5
    ..плавучий тип.. из того, что вспомнилось про него:
    1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
    2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
    ..грустно, стремительно катимся в жопу..
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