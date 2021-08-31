Єнін призначений першим заступником глави МВС
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Євген Єнін, який обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України, призначений першим заступником міністра внутрішніх справ України.
Про це свідчить опубліковане на сайті Кабміну розпорядження №1014-р від 30 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Єніна Євгена Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - сказано в документі.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив Єніна заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.
Єнін із 2005 року по 2010 рік був секретарем посольства України в Молдові. Далі кілька років працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ. У 2012-2016 роках був радником посольства України в Італії.
У 2016 році був призначений на посаду заступника генпрокурора і звільнений за власним бажанням у квітні 2019 року.