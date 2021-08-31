Найнижчий рівень вакцинації педагогів демонструють Запорізька і Волинська області, - Шкарлет
Про це в Telegram повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом, на жаль, статистика захворюваності COVID-19 в Україні зростає. І це сумна звістка. Чи залишаться навчальні заклади працювати в очному режимі, без перебільшення, залежить від кожного з нас. Від свідомого ставлення до свого здоров'я і дотримання рекомендацій МОЗ кожного окремого вчителя, викладача, студента і батьків наших учнів", - наголосив він.
Міністр закликав не зволікати всіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити.
"За даними областей, уже сьогодні поріг у 65% вакцинованих педагогів подолали Житомирська та Київська області (з урахуванням тих, хто отримав і поки одну, і вже дві дози). Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації педагогів, на жаль, продовжують поки демонструвати Запорізька і Волинська області", - підсумував Шкарлет.