Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло

Двоє українських легкоатлетів Максим Коваль та Олександр Яровий зійшли на п'єдестал пошани в секторі для штовхання ядра на Паралімпійських іграх у Токіо.