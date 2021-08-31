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Участь жителів окупованих територій у виборах до Держдуми зробить їх нелегітимними, а результати - юридично нікчемними, - речник МЗС Ніколенко

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Участь жителів окупованих територій у виборах до Держдуми зробить їх нелегітимними, а результати - юридично нікчемними, - речник МЗС Ніколенко
Голосування на виборах в Державну думу жителів ОРДЛО і Криму зробить їх нелегітимними. Крім того, це підставить під сумнів правомочність всього виборчого процесу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі будуть нелегітимними, а їх результати - юридично нікчемними", - сказав він.

Ніколенко підкреслив, що організація Росією голосування на тимчасово окупованих територіях України поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.

"Заяви МЗС РФ про нібито провокації нашої держави розраховані на внутрішнього російського споживача. Саміт Кримської платформи чітко продемонстрував, що міжнародне співтовариство солідарне з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території", - уточнив представник МЗС.

Він додав, що Україна продовжить системну роботу над залученням Росії як держави в цілому, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.

Також читайте: Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
  • Игорь Бех
    Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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