В Одесі скасували лінійки в школах на 1 вересня, - міськрада

1 вересня в школах Одеси не буде традиційних святкових лінійок на честь Дня знань.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

За її словами, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало обмежити масові заходи за участі дітей у зв'язку з несприятливою епідемічною обстановкою.

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Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними понад 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів інформатики, соціальних педагогів, психологів та асистентів учителів.

Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало.

Усього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.