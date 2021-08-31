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Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді

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Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що президент Зеленський постійно цікавиться ходом справи Іловайської трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі "Право на владу", журналіст Юрій Бутусов запитав у генпрокурора, чи ставив Зеленський їй такі ж питання, як і під час передвиборних дебатів Петрові Порошенку. Зокрема про те, чому досі ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве.

"Хочу сказати, що президенту Зеленському це болить... Президента Зеленського це дуже обурювало, він запитував весь рік, що в нас відбувається, які ми можемо зараз надати відповіді. Усі відповіді, які я можу зараз надати - я надаю", - зазначила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова заявила, що Україна контролює судові справи щодо найманців РФ за межами нашої країни.

"У понад 32 країнах проходять провадження. Сподіваюся, що рішення національних судів інших держав нам знадобляться", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 7188
  • Підлога Маккартні
    Ахахахаха, зеленскому болит, мухахахахаха Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 9773 Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 8889
    Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4926
  • Андрей Гальченко 3d9520ab
    Потерпевшему свежие обстрелы Авдеевки , Песков и т.д. не болят , Ежедневные потери ВСУ - не болят , а Илловайск болит ? Врать изволит Генпрокурва .
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