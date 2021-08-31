Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати"
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Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що кожен київський режим дедалі тупіковіший і тупіковіший.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає дедалі тупіковіший і тупіковіший. Я ж навіть не знаю, чого очікувати", - сказав глава російського МЗС.
У той же час він ні слова не сказав про агресію РФ проти України.