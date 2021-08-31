Забезпеченість ЗСУ ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов

Якщо взяти до уваги кількість ворожих танків і бронетехніки, що розташована біля кордонів України і на окупованих територіях, то ключовим питанням захисту держави стають можливості нашої протитанкової оборони.

Про це в статті "План Б" для Цензор.НЕТ пише секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

На озброєнні Збройних Сил України є різні протитанкові ракетні комплекси, однак практика застосування ПТРК "Фагот" і ПТРК "Конкурс" виявила значну непридатність цих комплексів в умовах сучасного бою, а FGM-148 "Джавелін" заборонений до застосування на першій лінії оборони.

"Єдиними ефективними засобами протитанкової боротьби в Збройних Силах України є комплекси "Стугна-П" і "Корсар" вітчизняного виробництва. Ці комплекси довели свою майже 100% ефективність у бойовому застосуванні під час відсічі та стримування агресії РФ в Україні. Комплекси користуються значним попитом на міжнародних ринках озброєння, що є додатковим свідченням якості цих протитанкових комплексів вітчизняного виробництва", - зазначив політик.

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"Забезпеченість Збройних Сил України ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, ракетами "Стугна-П" - 50% від потреби. Потреба розрахована на основі заявленої" тиші "на фронті і є дуже заниженою. Загальна кількість пускових комплексів "Стугна П" і "Корсар" у Збройних силах України, включаючи склади і арсенали - не більш як 300 і 100 одиниць, відповідно. При цьому мінімальна потреба ЗСУ, з урахуванням кількості бронетехніки РФ на наших кордонах, становить не менш як 1500 пускових "Стугна-П" і 500 пускових "Корсар", - наголосив Турчинов.

Він переконаний, що в умовах, коли значно переважають бронетанкові сили противника, головними засобами протитанкової оборони є виключно сучасні протитанкові ракетні комплекси.

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"Виробник комплексів "Стугна-П" і "Корсар", Київське конструкторське бюро "Луч", має вільні виробничі потужності й можливості для повномасштабного забезпечення Збройних Сил України протитанковими комплексами, ракетами і тренажерами в кількості, достатній для підготовки розрахунків, забезпечення військової стратегії стримування і знищення броньованої техніки супротивника в разі можливого наступу. Сучасні методи ведення військових дій виявили необхідність підвищення мобільності протитанкових розрахунків, створення мотопіхотних з'єднань протитанкової боротьби. Самохідні протитанкові радянські ракетні комплекси 9П148 із ракетами "Конкурс" на базі БРДМ-2 і "Штурм-с" застаріли і потребують заміни на сучасні, колісні, високопрохідні легкоброньовані платформи, оснащені бойовими модулями з вітчизняними ПТРК типу "Стугна-П", сучасними всепогодними засобами наведення та управління вогнем", - резюмував Турчинов.

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