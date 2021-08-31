Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва

Процесуальний керівник визначив підслідність розслідування ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна за Державним бюро розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Таке рішення ухвалено, "з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб'єктів - народного депутата України".

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Уточнюється, що під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом однієї з машин, які потрапили в аварію, перебував народний депутат України, "в той же час інші свідки заперечують ці свідчення".

"Однак відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб'єктів (в даному випадку - народним депутатом України), процесуальний керівник зобов'язаний змінити підслідність. Тому слідчі поліції направили лист в прокуратуру з клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження відповідному правоохоронному органу. Зараз підслідність визначена за Державним бюро розслідування", - наголошується в повідомленні.

Поліцейські встигли опитати учасників пригоди та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль-порушник.

Всі зібрані матеріали в повному обсязі будуть передані в ДБР, підкреслюють в поліції.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.