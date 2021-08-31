Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Таке рішення ухвалено, "з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб'єктів - народного депутата України".
Уточнюється, що під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом однієї з машин, які потрапили в аварію, перебував народний депутат України, "в той же час інші свідки заперечують ці свідчення".
"Однак відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб'єктів (в даному випадку - народним депутатом України), процесуальний керівник зобов'язаний змінити підслідність. Тому слідчі поліції направили лист в прокуратуру з клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження відповідному правоохоронному органу. Зараз підслідність визначена за Державним бюро розслідування", - наголошується в повідомленні.
Поліцейські встигли опитати учасників пригоди та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль-порушник.
Всі зібрані матеріали в повному обсязі будуть передані в ДБР, підкреслюють в поліції.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травм зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін мав такий вигляд, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Зокрема, понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.