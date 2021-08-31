США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш

США сьогодні невигідно брати участь у переговорах щодо Донбасу, однак Україна повинна залучати Вашингтон в урегулювання конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Мені здається, що Сполученим Штатам невигідно входити в переговорний процес - ні в нормандський, ні в мінський. Вони не будуть цього робити. Більше того, у нас, по-моєму, є певні ілюзії щодо ролі США. Наприклад, США з 1995 року входять до переговорної групи щодо Придністров'я, і ​​ми бачимо результат. Також США спочатку входили в робочу групу щодо Нагірного Карабаху. Відтоді пройшло понад 25 років, і ми бачимо результат, який не пов'язаний, на жаль, зі США. Тому не потрібно плекати ілюзій", - пояснив він.

Гармаш також прокоментував ідею американського дипломата Курта Волкера призначити спецпредставника Держдепу США щодо України.

"Я з ним згоден, що США потрібно залучати не в переговорний процес, а в урегулювання конфлікту саме як лобіста перед нашими західними партнерами для реалізації нашого бачення врегулювання", - зазначив член української делегації в ТКГ.

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