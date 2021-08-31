Новини • Агресія Росії проти України

США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш

5 04744
США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш
США сьогодні невигідно брати участь у переговорах щодо Донбасу, однак Україна повинна залучати Вашингтон в урегулювання конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Мені здається, що Сполученим Штатам невигідно входити в переговорний процес - ні в нормандський, ні в мінський. Вони не будуть цього робити. Більше того, у нас, по-моєму, є певні ілюзії щодо ролі США. Наприклад, США з 1995 року входять до переговорної групи щодо Придністров'я, і ​​ми бачимо результат. Також США спочатку входили в робочу групу щодо Нагірного Карабаху. Відтоді пройшло понад 25 років, і ми бачимо результат, який не пов'язаний, на жаль, зі США. Тому не потрібно плекати ілюзій", - пояснив він.

Гармаш також прокоментував ідею американського дипломата Курта Волкера призначити спецпредставника Держдепу США щодо України.

"Я з ним згоден, що США потрібно залучати не в переговорний процес, а в урегулювання конфлікту саме як лобіста перед нашими західними партнерами для реалізації нашого бачення врегулювання", - зазначив член української делегації в ТКГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    Прес-служба президента України відмовила спецкореспондентці телеканалу «Прямий» у США Катерині Лисуновій у акредитації на всі зустрічі Володимира Зеленського в Америці, куди він попрямував для переговорів з американським лідером Джо Байденом 1 вересня.
    Про те, що «Прямий» виявився єдиним медіа з України, яке не допустила прес-служба президента України, повідомляє політтехнолог Тарас Березовець.
    «Але, слава Конституції США і Першій поправці, яка гарантує свободу слова, "Прямий" акредитувала прес-служба Білого дому. Що ще вам потрібно знати про відкритість влади та свободу слова в Україні?» - пише він у телеграм-каналі.
  • Андерсен a4cbf7de
    Выгодно- не выгодно это вопрос риторический. В переговоры по нарушению территориальной целостности Украины Российской недофедерацией , а это и ОРДЛО и Крым и Севастополь., должны входить подписанты Будапештского меморандума США и Великобритания. Хотят от ЕС быть еще Германия и Франция нет вопросов. ( они "локомотивы" этого союза), Нужны еще соседи - партнеры.. да нет вопросов Польша и Турция прекрасно подойдут. Но при этом первые две страны обязаны быть " первой скрипкой" всех этих процессов. Иначе можно с уверенностью сказать что ядерное разоружение и гарантии ядерных стран это пустой звук. И поэтому решение КНДР, Ирана и т.д. обзавестись ядерным арсеналом вполне логично ( тем более что они идут следом уже за Индией, Пакистаном , Израилем. которые это оружие уже создали не смотря на все решения о нераспространении.)
  • Senator S 01a656ec
    Трухин послал всех после ДТП...,
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини