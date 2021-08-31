Від початку доби війська РФ 4 рази порушили перемир'я: втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС
Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік від Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій із мінометів 120-го калібру і протитанкових гармат МТ-12.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.
За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.