Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ

Найближчим часом може бути звільнений міністр оборони Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр України".

Джерело видання стверджує, що новим міністром оборони, після серії співбесід і консультацій в Офісі Президента, ймовірно, буде призначений Юрій Гусєв, який зараз очолює концерн "Укроборонпром".

Чергова сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 31 серпня заявив, що відставки в уряді можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Однак поки в парламент ніяких заяв не надходило. Він наголосив, що зараз є кілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликає дискусії.