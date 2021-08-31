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Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ

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Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ
Найближчим часом може бути звільнений міністр оборони Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр України".

Джерело видання стверджує, що новим міністром оборони, після серії співбесід і консультацій в Офісі Президента, ймовірно, буде призначений Юрій Гусєв, який зараз очолює концерн "Укроборонпром".

Чергова сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 31 серпня заявив, що відставки в уряді можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Однак поки в парламент ніяких заяв не надходило. Він наголосив, що зараз є кілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликає дискусії.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
    Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
  • Иван Петрович Сидоров
    может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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