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Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський

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Міністри енергетики України та США Герман Галущенко і Дженніфер Гренхолм підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики і клімату.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Між Україною і США розпочато стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм", - написав Зеленський.

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Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський 01

Як повідомлялося, 31 серпня у Вашингтоні українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським проведе низку зустрічей у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку і NASA.

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Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Это прорыв)))))))
  • Maxim Ak-Murza
    Целое заявление о диалоге.....очередная великая победа Наивеличайшего Лидера Европы.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    А что этот гном на заднем плане делает? Типа крутой надзиратель чтобы Грэнхолм не сдрыснул с этого исторического подписания? Потом начнет канючить "Почему мы не в энергосистеме США?"
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