Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський
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Міністри енергетики України та США Герман Галущенко і Дженніфер Гренхолм підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики і клімату.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Між Україною і США розпочато стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, 31 серпня у Вашингтоні українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським проведе низку зустрічей у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку і NASA.